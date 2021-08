Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pedelecs gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte haben an der Schmidener Straße über das vergangene Wochenende (06.08. bis 08.08.2021) zwei Pedelecs aus einem Keller und in der Nacht zum Samstag (07.08.2021) ein Pedelec aus einer Tiefgarage an der gestohlen. Die Täter gelangten zwischen Freitag, 13.30 Uhr und Sonntag, 16.00 Uhr, auf unbekannte Weise in das Mehrfamilienhaus und hebelten im Keller zwei Metallverschläge auf. Aus einem Verschlag stahlen sie ein schwarzes Pedelec der Marke Cube, Typ Turbo Levo und aus einem weiteren ein blaues Pedelec der Marke Diamant, Typ Ubari Deluxe. In der Tiefgarage stahlen die Täter zwischen 22.00 Uhr und 01.00 Uhr das Pedelec der Marke Cube, in dem sie die Befestigungen durchschnitten und das Fahrrad samt Schloss mitnahmen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 an die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 3 Gutenbergstraße zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell