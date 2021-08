Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Rabiaten mutmaßlichen Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Sonntag (08.08.2021) einen 32 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in einem Geschäft in der Klett-Passage Waren gestohlen und sich gegen das Festhalten durch Angestellte gewehrt zu haben. Ein 72 Jahre alter Detektiv beobachtete den Tatverdächtigen, wie er gegen 15.00 Uhr Waren im Wert von knapp 25 Euro einsteckte und damit das Geschäft ohne zu bezahlen verlassen wollte. Als der Detektiv ihn daraufhin festhielt, riss sich der 32-Jährige los und versuchte zu flüchten. Mit weiteren Mitarbeitenden gelang es, den Tatverdächtigen, der sich weiter zur Wehr setzte, festzuhalten und den alarmierten Polizeibeamten zu übergeben. Der wohnsitzlose polnische Tatverdächtige wird im Laufe des Montags (09.08.2021) mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem zuständigen Richter vorgeführt.

