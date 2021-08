Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Stuttgart-Birkach (ots)

Ein 48-jähriger Fahrzeuglenker war am Samstagabend (07.08.2021) gegen 21:55 Uhr mit seinem Chevrolet auf der Mittleren Filderstraße von Plieningen in Richtung Degerloch unterwegs. Auf Höhe des Ortsteils Birkach kam ihm hierbei in einer Kurve ein unbekanntes Fahrzeug auf seinem Fahrstreifen entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der 48-Jährige nach rechts ausweichen und kam hierbei von der Fahrbahn ab. Abseits der Fahrbahn prallte er hierbei mit seinem Pkw gegen einen Ampelmast und einen Baum. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem Unfall erlitt der 48-Jährige leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 58.000 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 mit der Verkehrspolizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell