Durch Außenspiegel verletzt! - Zwei Verkehrsunfallfluchten noch nicht geklärt

Bochum (ots)

In den Bochumer Stadtteilen Sundern und Kirchharpen kam es am Donnerstag (8. Juli) jeweils zu einem Verkehrsunfall mit leicht verletzten Fußgängern. Bei beiden Unfällen flüchtete der Unfallverursacher.

Nach bisherigen Ermittlungen schnitt am 8. Juli, gegen 9.30 Uhr, ein 40-jähriger Bochumer in Sundern seine Gartenhecke und wurde von einem weißen Lieferwagen, der die Obernbaakstraße in Richtung Sternwarte Bochum befuhr, mit dem Außenspiegel gestreift.

Der zweite Unfall ereignete sich in Kirchharpen: Hier stand gegen 16.50 Uhr eine 64-jährige Bochumerin an der Bockholtstraße 19 vor ihrem geparkten Auto. Ein schwarzer Kombi fuhr die Bockholtstraße in Richtung Friedhof Kornharpen und touchierte beim Vorbeifahren die Fußgängerin. Dabei klappte der Seitenspiegel des Autos nach innen ein.

Der schwarzen Kombi wurde von einer Frau gefahren, die kurze schwarze Haare hat.

Beide Fußgänger wurden bei den Verkehrsunfällen leicht verletzt.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen des Unfalls, sich zu Bürozeiten unter der Telefonnummer 0234 909-5206 zu melden.

