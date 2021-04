Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Viel Rauch um nichts

Rauchschwaden am Hauptturm des Ulmer Münsters.

Ulm (ots)

Mit einem Großaufgebot rückte am Donnerstagabend gegen 20.20 Uhr die Feuerwehr zum Ulmer Münster aus. Zeugen hatten Rauchschwaden am Hauptturm des Ulmer Münsters gemeldet. Wehrmänner stiegen die 768 Stufen zur obersten Aussichtsplattform in 143 Metern Höhe empor. Sie konnten aber keinerlei Hinweise auf die Rauchentwicklung feststellen. Auch der Einsatz einer Drohe mit Wärmebildkamera brachte keine näheren Erkenntnisse. Es wurden keine versteckten Wärmequellen entdeckt. Im Kirchenschiff selbst war auch kein Rauch feststellbar. So beendete die Feuerwehr gegen 22.00 Uhr den Einsatz. Die Ursache für die Rauchentwicklung blieb ungeklärt.

