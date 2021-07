Polizei Bochum

POL-BO: Treibgut nach Unwetter: 25 Nummernschilder auf der Polizeiwache Wanne-Eickel angespült

Herne/Recklinghausen/Gladbeck/Gelsenkirchen/Oberhausen/Unna/Dortmund/Hamburg/Neustadt an der Aisch/Katowice (ots)

Das Unwetter am Donnerstagabend, 8. Juli, hat in Herne zu zahlreichen überfluteten Straßen und vollgelaufenen Kellern geführt. Auf der Polizeiwache Wanne-Eickel sind 25 Nummernschilder angespült worden, die darauf warten, von ihrer Besitzerin oder ihrem Besitzer abgeholt zu werden.

Das ganze Ruhrgebiet auf einem Foto vereint: Auf der Wache Wanne-Eickel lagern aktuell 25 Kennzeichen aus Herne, Recklinghausen, Gladbeck, Gelsenkirchen, Oberhausen, Unna, Dortmund und anderen Städten. Auch jeweils ein Exemplar aus Hamburg, Neustadt an der Aisch (Bayern) und eines aus Katowice (Polen) sind dabei. Alle Kennzeichen haben sich offenbar infolge überfluteter Straßen aus der Halterung gelöst und sind einsam in den "Fluten" davongetrieben. Nachdem das Wasser abgelaufen war, hat die Polizei die Kennzeichen während verschiedener Einsätze in Wanne-Eickel von der Straße aufgesammelt.

Bevor die Kennzeichen kommende Woche dem städtischen Fundbüro übergeben werden, haben die Besitzerinnen und Besitzer die Möglichkeit, sie auf der Wache abzuholen. Kontakt unter 02325 960-3721.

