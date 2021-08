Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mit gefälschten Dokumenten unterwegs

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag (05.08.2021) einen 26 Jahre alten Mann an der Siemensstraße festgenommen, der im Verdacht steht, sich mit gefälschten Dokumenten ausgewiesen zu haben und sich zudem seit längerem illegal in Deutschland aufzuhalten. Die Beamten kontrollierten den 26-Jährigen gegen 14.30 Uhr im Rahmen eines Verkehrsunfalls. Dabei stellten sie einen mutmaßlich gefälschten kroatischen Führerschein sowie einen kroatischen Ausweis fest. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass er weder eine gültige Aufenthaltserlaubnis noch eine gültige Arbeitserlaubnis hat und sich mutmaßlich seit mehr als einem Jahr unter falscher Identität in Deutschland aufhält. Die Beamten beschlagnahmten daraufhin die Dokumente und nahmen ihn fest. Der 26 Jahre alte serbische Staatsbürger wird im Laufe des Freitags (06.08.2021) mit Antrag der Staatsanwaltschaft auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Haftrichter vorgeführt.

