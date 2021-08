Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rauschgifthändler vorläufig festgenommen

Stuttgart-Süd (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht auf Freitag (06.08.2021) einen 26 Jahre alten Mann an der Böblinger Straße vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, mit Rauschgift gehandelt zu haben. Beamte der Sicherheitskonzeption Stuttgart hatten bereits Donnerstagabend (05.08.2021) gegen 18.30 Uhr einen mutmaßlichen Drogenhandel in der Nähe des Bihlplatzes beobachtet und die beiden Männer im Alter von 21 und 40 Jahren vorläufig festgenommen. Weitere Ermittlungen führten die Beamten dann auf die Spur des 26-Jährigen. Die Beamten durchsuchten gegen Mitternacht dessen Wohnung in der Böblinger Straße. Dabei fanden sie zirka 70 Gramm verkaufsfertig verpacktes Marihuana. Die Beamten setzten alle drei Tatverdächtigen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.

