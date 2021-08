Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Rauschgifthändler festgenommen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwoch (04.08.2021) einen 28 Jahre alten Mann festgenommen der im Verdacht steht, mit Rauschgift gehandelt zu haben. Umfangreiche Ermittlungen der Kriminalpolizei führten auf die Spur des Tatverdächtigen. Polizeibeamte durchsuchten am Mittwochmorgen die Wohnung des Mannes in Bad Cannstatt und fanden unter anderem über 100 Gramm Kokain, eine Kleinstmenge Marihuana, rund 130 Gramm einer bislang unbekannten Substanz sowie über 10.000 Euro mutmaßliches Dealergeld. Der irakische Tatverdächtige wurde am Mittwoch mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einer Richterin vorgeführt, die den Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell