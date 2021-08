Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Bei Auseinandersetzung schwer verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mühlhausen (ots)

Bei einer Auseinandersetzung in der Adalbert-Stifter-Straße ist am Samstag (31.07.2021) ein 52 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Der 52-Jährige sowie zwei Brüder im Alter von 27 und 29 Jahren gerieten gegen 14.45 Uhr, mutmaßlich wegen eines vorangegangenen Verkehrsunfalles, in Streit. In dessen Verlauf verletzten die beiden Brüder den 52-Jährigen schwer. Der Sohn des 52-Jährigen, der hinzukam, wurde ebenfalls in die Auseinandersetzung verwickelt. Rettungskräfte versorgten den Verletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus. Die genauen Hintergründe für die Streitigkeiten sowie der Tatablauf sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell