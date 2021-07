Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Nachtragsmeldung Schadensereignis Brohler Mineralbrunnen

Brohl-Lützing (ots)

Gegen 01:30 wurde die Polizei Remagen durch einen Anwohner der Koblenzer Straße in Brohl-Lützing darüber in Kenntnis gesetzt, dass mehrere hundert Kisten Leergut auf ein angrenzendes Wohnhaus gestürzt seien. Ein Verlassen des Hauses sei aktuell nicht mehr möglich, da die Kisten den Hauseingang blockierten. Bei Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei stellte sich heraus, dass etwa 500 Kisten von einem angrenzenden Leergutlager des Brohler Mineralbrunnens auf das besagte Wohnhaus bzw. den Hofbereich gestürzt waren. Der Großteil der Kisten war glücklicherweise in den Hofbereich gestürzt, sodass am Wohnhaus nur geringer Sachschaden entstand. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell