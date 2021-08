Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen/ -Degerloch (ots)

Unbekannte sind am Mittwoch (04.08.2021) in zwei Mehrfamilienhäuser an der Schöttlestraße und der Filderbahnstraße eingebrochen. An der Schöttlestraße brachen die Täter zwischen 08.40 Uhr und 18.00 Uhr die Wohnungstür auf und durchwühlten sämtliche Schränke und Schubladen. Sie stahlen neben einem Mobiltelefon auch eine Sonnenbrille, einen Laptop sowie eine Dose mit Kupfermünzen im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro. An der Filderbahnstraße brachen Unbekannte zwischen 08.00 Uhr und 16.00 Uhr die Wohnungstüre auf und stahlen Parfumflaschen, Spirituosen, Münzgeld, Manschettenknöpfe sowie eine hochwertige Armbanduhr im Gesamtwert von etwa 1700 Euro. In beiden Fällen entkamen die Einbrecher mit ihrer Beute. Ob die Taten in Zusammenhang miteinander stehen, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

