POL-PB: Tatverdächtiger nach Mülltonnenbränden festgenommen - Ermittlungen wegen drei ausgebrannter Autos laufen

Paderborn (ots)

(mb) Am Mittwochabend nahm die Polizei nach erneuten Mülltonnenbränden einen Tatverdächtigen fest. Wegen drei brennender Autos, die am frühen Donnerstagmorgen an der Spitalmauer brannten, laufen die Ermittlungen der Kripo.

An der Riemekestraße bemerken Passanten gegen 22.20 Uhr mehrere brennende Mülltonnen. In Höhe der Gruningerstraße und der Bleichstraße musste die Feuerwehr fünf Mülltonnen löschen. Die meisten Restmüll-Plastikbehälter wurden völlig zerstört. Ein Zeuge hatte einen Tatverdächtigen beobachtet und konnte der Polizei eine Beschreibung abgeben. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung entdeckte eine Streife einen Mann, auf den die Beschreibung zutraf. Der Mann hatte noch ein Feuerzeug in der Hand. Die Polizisten kontrollierten den 25-Jährigen und fanden weitere Beweismittel für einen Zusammenhang mit den Bränden. Der alkoholisierte Mann ohne festen Wohnsitz wurde festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht. Ob der Tatverdächtige für die Mülltonnenbrände der letzten Tage verantwortlich ist, soll bei den andauernden Ermittlungen geklärt werden (siehe Polizeiberichte: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/4870897 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/4871988.

Am Donnerstagmorgen wurde gegen 04.45 Uhr ein Fahrzeugbrand auf einem Hinterhof an der Spitalmauer gemeldet. Als die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei eintrafen brannten zwei Pkw und das Feuer griff auf einen dritten Wagen über. Ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohngebäude konnte die Feuerwehr verhindern. Durch die Hitze platzten einige Fensterscheiben. Die drei Autos brannten völlig aus. Ein viertes Fahrzeug wurde beschädigt. Der Sachschaden wird auf über 50.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist unbekannt. Derzeit laufen die Ermittlungen am Brandort.

