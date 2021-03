Polizei Paderborn

POL-PB: Firmen-Einbrüche am Westring

Büren (ots)

(mb) In der Nacht zu Dienstag sind im Gewerbegebiet am Westring Firmeneinbrüche verübt worden.

Gegen 07.00 Uhr am Dienstag entdeckte eine Angestellte den Einbruch in die Büros eines Matratzenherstellers. Über Nacht war ein Fenster aufgebrochen worden. Der oder die Täter waren in das Gebäude gelangt und hatten die Büros durchsucht.

Später am Vormittag wurden an einer Nebentür eines Nahrungsmittelbetriebes am Oberer Westring Einbruchsspuren festgestellt. Vermutlich waren die Einbrecher bereits am Montagabend aktiv, denn gegen 22.30 Uhr hatte hier die Alarmanlage ausgelöst.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell