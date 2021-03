Polizei Paderborn

POL-PB: Bus gerät in Brand - technischer Defekt

Lichtenau (ots)

(CK) - Am Montagnachmittag (22.03., 15.40 Uhr) wurden Polizei und Feuerwehr über einen Brand an einem Bus an der Hübelstraße informiert.

Bei dem Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten waren die Löschzüge Henglarn Atteln bereits vor Ort und hatten das Feuer, das im Bereich des Motors des Busses ausgebrochen war, bereits gelöscht. Bis auf die Busfahrerin, die sich in Sicherheit gebracht hatte, befanden sich bei Brandausbruch keine Menschen in dem Fahrzeug.

Die Frau wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in das St. Johannesstift Krankenhaus nach Paderborn gebracht.

Der Bus war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist von einem technischen Defekt auszugehen.

Die Straße Hübelstraße wurde an der Einmündung An der Lieth für die Löscharbeiten und für den Abschleppvorgang des Busses für knapp zwei Stunden gesperrt.

