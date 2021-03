Polizei Paderborn

POL-PB: Erneut Mülltonnen in Brand gesetzt

Paderborn (ots)

(mb) Nach den Mülltonnenbränden in der Stadtheide sowie an der Bahnhofstraße, Klöcknerstraße und Karl-Sonnenschein-Straße am frühen Dienstagmorgen (Polizeibericht: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/4870897) brannte es abends in der Westernstraße.

Um 22.30 Uhr stellten Passanten mehrere brennende Mülleimer in der Westernstraße fest. Zwischen Westerntor und Rosenstraße loderten Flammen aus fest aufgestellten öffentlichen Mülltonnen. Die Feuerwehr löschte die Brände. Einige Tonnen sind zerstört. Im Zuge der Fahndung nach Tatverdächtigen überprüfte die Polizei mehrere Personen.

Zur Aufklärung der Sachbeschädigungen sucht die Polizei Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise unter Telefon 05251/3060.

