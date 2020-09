Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Öffentlichkeitsfahndung - Wer kennt den "Captain-America"-Räuber?

Hamm (ots)

Mit Fotos von Überwachungskameras sucht die Polizei Hamm einen männlichen Tatverdächtigen mehrerer Raubüberfälle.

Am 13. August 2020 überfiel der Gesuchte eine JET-Tankstelle an der Heessener Straße, am 27. August 2020 ein Lottogeschäft an der Hammer Straße und erbeutete in beiden Fällen Bargeld.

Am 4. September 2020 raubte der Unbekannte die Einnahmen einer TOTAL-Tankstelle an der Werler Straße und am 9. September 2020 die einer Aral-Tankstelle an der Lüdinghauser Straße in Nordkirchen.

Der Tatverdächtige setzte jedes Mal bei seiner Forderung nach Geld ein Fleischermesser als Drohmittel ein. Bei jeder Tat trug er ein "Captain-America"-Basecap und fragte die Angestellten zuvor nach einer roten L&M-Zigarettenpackung. Bei einer Tat sprach er hochdeutsch, bei den weiteren mit osteuropäischem Akzent oder Englisch.

Er ist etwa 25 bis 35 Jahre alt, zirka 1,80 Meter groß, hat dunkle Haare und eine normale bis leicht untersetzte Statur.

Das Amtsgericht Hamm hat nun die Veröffentlichung der Bilder angeordnet.

Die Fotos des gesuchten Räubers, seiner Bekleidung und der Basecap sind unter dem folgenden Link im Fahndungsportal der Polizei NRW hinterlegt:

https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/hamm-raeuberische-erpressung

Wer Hinweise zu dem Räuber geben kann, wird gebeten, die Polizei Hamm unter 02381 916-0 anzurufen oder eine E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de zu schreiben.(hei)

