POL-S: Schaufensterscheibe eingeschlagen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte haben am frühen Donnerstagmorgen (05.08.2021) die Schaufensterscheibe eines Schlüsseldienstes an der Marktstraße eingeschlagen und aus der Auslage eine unbekannte Anzahl an Uhren und Ausstellungsgegenständen gestohlen. Eine Anwohnerin beobachtete gegen 04.10 Uhr, wie die Schaufensterscheibe zu Bruch ging und zwei Personen, von denen eine ein weißes Oberteil anhatte, in Richtung Marktplatz flüchteten. Alarmierte Polizeibeamte fahndeten nach den Tätern, trafen sie aber nicht mehr an. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903600 an das Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße zu wenden.

