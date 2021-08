Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Diebe räumen Pavillon leer - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte haben am Samstag (31.07.2021) oder Sonntag (01.08.2021) einen Pavillon mit Infostand auf dem Schlossplatz leergeräumt und teilweise auch beschädigt. Zwischen 20.00 Uhr am Samstag und 12.30 Uhr am Sonntag stahlen die Täter aus dem Pavillon, der anlässlich einer Veranstaltung vor dem Neuen Schloss in der Nähe des Brunnens aufgestellt war, das komplette Inventar mitsamt Spendenkasse. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 1 Theodor-Heuß-Straße unter der Rufnummer +4971189903100 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell