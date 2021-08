Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Bei einem Verkehrsunfall ist am Mittwoch (04.08.2021)ein 7-jähriger Junge in der Grazer Straße leicht verletzt worden. Der 27-jährige Fahrer eines schwarzen Mercedes fuhr gegen 16.30 Uhr in der Grazer Straße Richtung Wilhelm-Geiger-Platz und wollte auf Höhe der Hausnummer 49 wenden. Dazu fuhr er nach links in eine Grundstückseinfahrt und stand offenbar kurzfristig auf dem dortigen Gehweg. Ein siebenjähriger Junge fuhr zu diesem Zeitpunkt mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg in Richtung Wilhelm-Geiger-Platz. Beim Zusammenstoß wurde der Junge leicht verletzt. Ein Zeuge, welcher mit den Beteiligten gesprochen haben soll, befand sich beim Eintreffen der Polizeibeamten nicht mehr vor Ort. Er, sowie weitere Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei den Kolleginnen und Kollegen der Verkehrspolizei unter der Telefonnummer +4971189904100 zu melden.

