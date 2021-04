Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt: Unfallflucht auf Discounter-Parkplatz

Ludwigsburg (ots)

Auf dem Parkplatz eines Discounters in der Merklinger Straße in Weil der Stadt ereignete sich am Mittwoch gegen 12:45 Uhr eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker streifte vermutlich im Vorbeifahren einen dort abgestellten BMW und verursachte einen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Das Polizeirevier Leonberg nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 07152 605 0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell