POL-LG: ++ Pkw durch Feuer beschädigt ++ Laptop aus Pkw entwendet ++ Funkklingel gestohlen ++

Lüneburg

Lüneburg - Funkklingel gestohlen

Von einem Gebäude in der Große Bäckerstraße haben unbekannte Täter zwischen dem 01.07.20, 13.30 Uhr, und dem 02.07.20, 07.30 Uhr, eine Funkklingel nebst Kamera abgebaut und entwendet. Es entstand ein Schaden von ca. 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Dahlenburg - Kennzeichen an "falschem" Pkw genutzt.

Gegen einen 42-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung eingeleitet, da er im Verdacht steht Kennzeichen, die für einen anderen Pkw ausgegeben sind, an einem Mercedes angebracht zu haben. Der Pkw stand zum Zeitpunkt der Feststellung auf einem Parkplatz in der Straße Am Fürstenwall.

Lüchow-Dannenberg

Bergen (Dumme) - Laptop aus Pkw entwendet

Unbekannte Täter haben am 01.07.20, zwischen 13.00 und 18.30 Uhr, aus einem unverschlossenen Pkw, der in der Dr.-Koch-Straße abgestellt war. Der entstandene Schaden wurde auf ca. 100 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Clenze, Tel.: 05844/976400, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Pkw durch Feuer beschädigt

Unbekannte Täter brachten eine brennbare Flüssigkeit auf die Windschutzscheibe eines VW Touran auf, der in einem Parkhaus in der Schmiedestraße abgestellt war und entzündete diese. Die Tat ereignete sich am 01.07.20, gegen 16.30 Uhr. Am 02.07.20, gegen 08.05 Uhr, wurde eine Stoßstange eines Pkw Fiat, der auf einem Parkplatz in der Achterstraße stand, von unbekannten Tätern angezündet. Der Brand konnte gelöscht werden. An den Pkw entstanden Sachschäden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel.: 0581/930215, entgegen.

