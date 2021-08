Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rabiater Ladendieb vorläufig festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwoch (04.08.2021) einen 27 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, in einem Kaufhaus an der Marktstraße Waren gestohlen und sich anschließend gegen das Festhalten durch Ladendetektive gewehrt zu haben. Eine 51-jährige Ladendetektivin beobachtete den 27-Jährigen gegen 13:15 Uhr dabei, wie er verschiedene Bekleidungsstücke in eine Umkleidekabine mitnahm und diese kurz darauf mit weniger Kleidungsstücken wieder verließ. Als ihn ein 49-jähriger Ladendetektiv ansprach, versuchte der 27-Jährige sofort zu fliehen und wehrte sich massiv gegen das Festhalten. Mit zwei weiteren Ladendetektiven gelang es schließlich, den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. In seiner Tasche fanden die Detektive Kleidungsstücke im Wert von mehreren Tausend Euro. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder entlassen.

