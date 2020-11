Feuerwehr Essen

FW-E: Kellerbrand in Mehrfamilienhaus in Essen-Stoppenberg, keine Verletzten

Bild-Infos

Download

Essen-Stoppenberg, Wintershove, 26.11.2020, 12.17 UhrEssen-Stoppenberg, Wintershove, 26.11.2020, 12.17 Uhr (ots)

Im Keller eines Mehrfamilienhauses in Essen-Stoppenberg hat es am Mittag gebrannt. Die Meldung Kellerbrand bestätigte sich bei Eintreffen der ersten Kräfte sofort, aus einem Kellerfenster stieg Brandrauch an der Fassade des dreigeschossigen Gebäudes mit sechs Wohneinheiten auf. Ein Teil der Bewohner war bereits im Freien, die übrigen wurden aufgefordert, in Ihren Wohnungen zu bleiben und die Fenster zu schließen. Ein Trupp ging unter Atemschutz in den Keller, um das Feuer zu löschen, während ein nächster Trupp den Treppenraum und die über Laubengänge erreichbaren Wohnungen kontrollierte. Ein Überdruckbelüfter sorgte für Sicht und frische Luft im Haus. In einer Wohnung im zweiten Obergeschoss untersuchte der Notarzt ein Kind, ein Transport in ein Krankenhaus war nicht erforderlich. Laut Rückmeldung ist das Feuer von einem Wäschetrockner ausgegangen, die Ursache wird die Polizei ermitteln. Nach einer knappen Stunde rückten das letzte Feuerwehrfahrzeug ab. Verletzt wurde niemand. (MF)

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Essen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Mike Filzen

Telefon: 0201 12-37014

Fax: 0201 12-37921

E-Mail: mike.filzen@feuerwehr.essen.de

http://www.feuerwehr-essen.com/

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell