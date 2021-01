Polizei Düsseldorf

POL-D: Nach Verdacht des Tötungsdelikts im Haifapark - Umfangreiche Ermittlungen führen zu Festnahme - 31-Jähriger in Untersuchungshaft

Nach Verdacht des Tötungsdelikts im Haifapark - Umfangreiche Ermittlungen führen zu Festnahme - 31-Jähriger in Untersuchungshaft

Unsere Veröffentlichung von Sonntag, 20. September 2020

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/4711650

Nachdem am Samstagabend, 19. September 2020, im Haifapark in Oberbilk ein 41 Jahre alter Mann mit einer Stichverletzung leblos aufgefunden worden war, konnten Beamte der Mordkommission Ende letzter Woche einen Tatverdächtigen in Duisburg festnehmen. Akribisch hatten die Beamten eine Vielzahl von Spuren ausgewertet und Zeugen befragt. Schlussendlich erhärtete sich der Verdacht gegen einen 31-jährigen Georgier. Die Ermittler gehen davon aus, dass sich das Opfer und der Tatverdächtige kannten. Der 31-Jährige befindet sich wegen Körperverletzung mit Todesfolge in Untersuchungshaft.

