Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Brand in Mehrfamilienhaus

Stuttgart-West (ots)

Aus unbekannter Ursache ist am Donnerstag (05.08.2021) auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses an der Rotebühlstraße ein Brand ausgebrochen. Ein Passant bemerkte gegen 03.30 Uhr den Brand und rief die Feuerwehr. Eine Nachbarin, welche ebenfalls auf den Brand aufmerksam wurde, klingelte daraufhin die Hausbewohner aus ihren Wohnungen. Alarmierte Kräfte der Feuerwehr gelang es kurz darauf das Feuer zu löschen. Nach ersten Erkenntnissen brach der Brand auf einem Balkon im Erdgeschoss aus. Die Höhe des Schadens wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an.

