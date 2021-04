Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Mit Baum kollidiert

Lahr (ots)

Das Ausweichmanöver eines Lieferwagenfahrers sorgte am heutigen Donnerstagmorgen dafür, dass der Mann von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum krachte. Nach ersten Erkenntnissen war der Paketbote gegen 9 Uhr in der Tullastraße unterwegs, als er unvermittelt einem stehenden Wagen ausgewichen sein soll und dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er kam in der Folge von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Durch den Unfall wurde der Mann leicht verletzt.

/ya

