Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hohberg/Hofweier - Brand eines Elektrodreirades

Offenburg (ots)

Am heutigen Nachmittag, gegen 17:20 Uhr, kam es in einer Garage in der Binzburgstraße in Hofweier zum Brand eines Elektrodreirades. Der 88-jährige Besitzer des Elektrodreirades wurde durch den Brand leicht verletzt, am Gebäude entstand nach ersten Schätzungen Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Das Polizeirevier Offenburg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

/FDR

