Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Mehrere Fahrzeuge aufgebrochen

VredenVreden (ots)

In der Nacht zum Dienstag hatten es in Vreden Unbekannte auf elektronische Bauteile von zwei Autos abgesehen. Aus einem weißen Mercedes-Benz der C-Klasse wurden der Bordcomputer und Bedienelemente der Mittelkonsole sowie aus einem schwarzen BMW der 5er-Reihe das fest verbaute Navigationsgerät entwendet. Die auf dem Kardinal-von-Galen-Platz geparkten Pkw wurden in der Zeit von Montag, 17.00 Uhr, bis Dienstag, 08.30 Uhr, aufgebrochen.

Bereits am Montag vergangener Woche bauten Unbekannte einen Außenspiegel eines grauen Ford Ecosport ab. Diese Tat trug sich auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Straße Up de Hacke in der Zeit von 08.00 bis 08.45 Uhr zu.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

