Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Kollision auf der B67

VelenVelen (ots)

Ein folgenreicher Zusammenstoß beim Einfädeln hat sich am Montag auf der Bundesstraße 67 in Velen ereignet. Dazu war es gegen 12.10 Uhr gekommen: Eine 58-Jährige wollte sich mit ihrem Wagen von einer Auffahrt kommend auf die Spur in Richtung Bocholt in den fließenden Verkehr einfädeln. Als die Borkenerin dazu nach links zog, kam es zur Kollision mit einem in gleicher Richtung fahrenden Lkw eines 64-jährigen Emmerichers. Ein Rettungswagen brachte die Autofahrerin vorsichtshalber in ein Krankenhaus. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt circa 15.000 Euro.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell