Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Sachbeschädigung auf Kindergarten-Gelände

HeidenHeiden (ots)

Schäden angerichtet haben Unbekannte am vergangenen Wochenende auf dem Gelände eines Kindergartens in Heiden. Die Täter hatten sich offensichtlich auf dem Areal an der Rekener Straße aufgehalten. Dort entfachten sie eine Feuerstelle, zerschlugen eine Glasflasche und beschädigten eine Tür; Hinweise bitte an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

