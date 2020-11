Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Unfallflucht begangen

BorkenBorken (ots)

Ein Unbekannter hat am vergangenen Wochenende an der Nina-Winkel-Straße in Borken ein parkendes Auto angefahren und ist danach geflüchtet. An dem schwarzen Fiat entstand ein Schaden in Höhe von circa 1.500 Euro. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell