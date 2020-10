Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Hubschraubereinsatz der Polizei

Bocholt (ots)

In der Nacht zum Sonntag meldeten sich Zeugen gegen 00:20 Uhr beim Rettungsdienst und machten Angaben zu einer völlig durchnässten und offensichtlich verwirrten Frau, die am Ufer des Aasees stand. Da zunächst widersprüchliche Angaben der 64-Jährigen vorlagen, ob sie allein oder in Begleitung unterwegs war, wurde das Ufer des Aasees abgesucht. Auch ein Boot des DLRG und ein Polizeihubschrauber wurden sicherheitshalber zur Suche eingesetzt.

Die Suche verlief negativ und nach dem derzeitigen Stand war die 64-Jährige allein unterwegs. Sie war Patientin des Rheder Krankenhauses und hatte dieses ohne Absprache verlassen.

Nach dem Vorfall wurde sie zunächst im Bocholter Krankenhaus stationär aufgenommen.

Die Zeugen, die den Rettungsdienst informiert hatten, waren bei Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort. Es handelt sich nach Auskunft des Rettungsdienstes um mehrere Jugendliche, die gebeten werden, sich bei der Polizei zu melden.

