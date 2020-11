Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Radfahrerin im Kreisverkehr angefahren

Ein Autofahrer hat am Montag mit seinem Wagen in Borken in einem Kreisverkehr eine Radfahrerin erfasst. Die 25-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der Unfall ereignete sich gegen 17.40 Uhr im Kreisverkehr Wilbecke/Heidener Straße/Bahnhofstraße. In diesen wollte ein 71-jähriger Borkener von der Bahnhofstraße kommend mit seinem Auto einfahren. Dabei kam es zu der Kollision mit der Borkenerin, die auf dem Radweg des Kreisverkehrs in Richtung Heidener Straße fuhr. Es entstand geringer Sachschaden.

