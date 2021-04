Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach - Hoher Sachschaden nach mutmaßlicher Vorfahrtsverletzung

Haslach (ots)

Nach einem missglückten Abbiegemanöver am Mittwochmittag im Bereich der Sandhaasstraße entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 15.000 Euro. Ersten Erkenntnissen zufolge hat ein 46-jähriger Fiat-Fahrer gegen 13 Uhr beim Linksabbiegen den Vorrang einer 47-Jährigen Nissan-Lenkerin missachtet, die von der Bergstraße geradeaus in die Sandhaasstraße fahren wollte. In der Folge prallte der Fiat in die linke Front des Nissans. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand.

/cw

