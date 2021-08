Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Kradfahrerin mutmaßlich alleinbeteiligt gestürzt

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Eine Schwerverletzte und mehrere Tausend Euro Schaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls vom Donnerstag (05.08.2021) in der Mühlhäuser Straße. Eine 17 Jahre alte Fahrerin eines Kleinkraftrades war gegen 20.15 Uhr in stadtauswärtiger Richtung unterwegs. In der Linkskurve an der Hofener Brücke kollidierte sie aus bislang unbekannten Gründen mit der neben der Fahrbahn befindlichen Betonabtrennung, stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Jugendliche zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

