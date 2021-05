Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Zwei Leichtverletzte und 20.000 Euro Sachschaden bei Auffahrunfall

Ludwigsburg (ots)

Zwei Leichtverletzte und rund 20.000 Euro Sachschaden forderte am Donnerstag gegen 17:10 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Böblinger Straße. Der 57-jährige Fahrer eines Opel war in Richtung Sindelfingen unterwegs und bemerkte dabei, dass andere Verkehrsteilnehmer an der roten Ampel in Höhe des dortigen Baumarktes angehalten hatten. Er bremste daraufhin ebenfalls ab, um einem entgegenkommenden Linienbus das Linksabbiegen zu ermöglichen. Diesen Umstand erkannte ein nachfolgender 32-jähriger Autofahrer zu spät und fuhr mit seinem Mercedes auf den Opel auf. Beide Fahrer wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

