Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Unfall in der Feuerbacher Straße

Ludwigsburg (ots)

Mehrere tausend Euro Sachschaden und ein nicht mehr fahrbereiter PKW sind das Ergebnis eines Unfalls, der sich am Donnerstag 18.10 Uhr in der Feuerbacher Straße in Gerlingen ereignete. Ein 23 Jahre alter Ford-Lenker wollte von der Straße "Schelmengraben" in die Feuerbacher Straße abbiegen. Mutmaßlich übersah er hierbei das für ihn geltende "Vorfahrt gewähren"-Verkehrszeichen, so dass er zumindest ein Stückweit in die Feuerbacher Straße einfuhr. Ein 39-jähriger Mercedes-Lenker, der die Feuerbacher Straße von der Hauptstraße kommend befuhr, musste hierauf stark abbremsen. Er konnte so jedoch einen Zusammenstoß mit dem Ford vermeiden. Allerdings gelang es einem 40 Jahre alten BMW-Fahrer, der sich hinter dem Mercedes befand, nicht mehr rechtzeitig anzuhalten. Er fuhr in der Folge dem Mercedes-Lenker auf. Nahezu zeitgleich setzte der Ford-Fahrer zurück und prallte hierbei gegen den Citroen eines 73-Jährigen, der hinter ihm wartete. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

