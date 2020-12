Polizei Münster

POL-MS: Fahrstreifenwechsel mit 2,58 Promille - Unfall mit 9.000 Euro Sachschaden

Münster/GelsenkirchenMünster/Gelsenkirchen (ots)

Am Donnerstag (17.12., 17:30 Uhr) verursachte ein Autofahrer mit 2,58 Promille einen Unfall auf der Autobahn 42. Der 48-Jährige fuhr mit seinem Skoda an der Anschlussstelle Gelsenkirchen-Heßler in Richtung Duisburg auf. Als der Essener dann einen Lkw auf dem rechten Fahrstreifen überholen wollte, wechselte er auf die linke Spur. Hier übersah er den Renault eines 36-Jährigen aus Bottrop uns stieß seitlich dagegen. Bei der Unfallaufnahme rochen die Beamten Alkohol in der Atemluft des 48-Jährigen. Der Alkoholtest verlief positiv, ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Den Führerschein behielten die Polizisten direkt ein. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 9.000 Euro.

