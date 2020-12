Polizei Münster

POL-MS: Polizisten nehmen weiteren Drogendealer aus dem Bahnhofsumfeld fest - Vorführung folgt

MünsterMünster (ots)

Polizisten nahmen am Mittwoch (16.12.) einen weiteren Drogendealer aus dem Bahnhofsumfeld fest. Die Beamten hatten Hinweise darauf, dass der Mann ohne festen Wohnsitz in den Grünanlagen am Bremer Platz und im Bereich der Von-Vincke-Straße seit mehreren Wochen Kokain verkaufen soll. Nach intensiven Ermittlungen nahmen sie ihn gestern fest. In einem Gebüsch versteckt, fanden die Beamten dabei 19 Bubbels mit Kokain. Der 22-Jährige soll noch heute einem Haftrichter wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln vorgeführt werden.

