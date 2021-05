Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kirchheim am Neckar: Unfall auf der B 27

Ludwigsburg (ots)

Nach einem Unfall, der sich am Donnerstag gegen 22.00 Uhr im Kreuzungsbereich der Bundesstraße 27 und der Hohensteiner Straße in Kirchheim am Neckar ereignete, sucht die Polizei noch Zeugen. Ein 32 Jahre alter BMW-Lenker und seine 22-jährige Beifahrerin waren auf der B 27 in Richtung Lauffen am Neckar unterwegs. Als sie auf Höhe der Hohensteiner Straße die Kreuzung überqueren wollten, kam es zum Zusammenstoß mit dem Audi einer 58 Jahre alten Fahrerin, die aus der Hohensteiner Straße kam. Ein Ausweichmanöver seitens des BMW-Lenkers konnte dies nicht mehr verhindern. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 17.000 Euro. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Beide Beteiligte gaben an, dass ihre Ampel "grün" gezeigt habe. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, sucht deshalb Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zur Ampelschaltung geben können.

