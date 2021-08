Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Donnerstagmorgen (05.08.2021) beim Einfahren in die Ruppmannstraße offenbar einen geparkten Opel beschädigt und ist anschließend unerlaubt weitergefahren. Eine 47-jährige Zeugin beobachtete gegen 9.30 Uhr, wie der Unbekannte mit einem weißen Hochdachkombi mit amtlichen Teil-Kennzeichen "BB" aus einer Grundstückseinfahrt an der Ruppmannstraße 33 in diese einfuhr und dabei das Heck eines geparkten Opels beschädigte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund Tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei den Kolleginnen und Kollegen des Polizeireviers 4 Balinger Straße unter der Rufnummer +4971189903400 zu melden.

