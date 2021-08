Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach schwerem Verkehrsunfall Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Freitagmorgen (06.08.2021) auf der Schwieberdinger Straße/Morsestraße eine 26 Jahre alte E-Scooter-Fahrerin schwere Verletzungen erlitten hat. Ein 38 Jahre alter Lkw-Fahrer fuhr gegen 07.45 Uhr auf der Schwieberdinger Straße in Richtung Neuwirtshaus und bog nach links in die Morsestraße ab. Die 26-Jährige war zu diesem Zeitpunkt mit ihrem E-Scooter auf einem Radweg auf der Schwieberdinger Straße in dieselbe Richtung unterwegs. Im Einmündungsbereich Schwieberdinger Straße/Morsestraße stürzte die 26-Jährige mutmaßlich nach einem Bremsversuch und rutschte in der Folge unter den Lkw. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Schwerverletzte in ein Krankenhaus. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 2000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 an die Verkehrspolizei zu wenden.

