Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schönau-Altneudorf: An Bushaltestelle auf sexueller Grundlage beleidigt

Schönau-Altneudorf / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstag sprach ein 51-jähriger Mann aus dem Rhein-Neckar-Kreis, gegen 18:00 Uhr zunächst die 24-jährige Geschädigte an einer Bushaltestelle im Schönauer Ortsteil Altneudorf an und ersuchte sie in beleidigender Art und Weise um sexuelle Handlungen. Im Anschluss versuchte der Beschuldigte die junge Frau an der Schulter anzufassen, was jedoch misslang. Die 24-Jährige informierte sofort einen Angehörigen, welcher die Polizei verständigte. Dieser kam vor Ort und wartete zusammen mit der Geschädigten das Eintreffen der Streife ab. Der Beschuldigte blieb ebenfalls vor Ort und konnte vorläufig festgenommen werden. Gegen ihn wird nun eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Heidelberg vorgelegt.

