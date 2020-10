Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Jungbusch, Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Mannheim (ots)

Gegen 04:15 Uhr am frühen Sonntagmorgen wurden im Bereich Luisenring/Holzstraße mehrere geparkte PKW beschädigt. Ein bislang unbekannter Täter lief über Autodächer und Motorhauben und verursachte so Kratzer und Dellen an den Fahrzeugen. Personenbeschreibung: Männlich, Anfang 20, rot-schwarz-kariertes Hemd. Unmittelbar eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Ergreifen des Täters. Zeugen und Geschädigte werden gebeten, sich an das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, Tel.: 0621/12580 zu wenden.

