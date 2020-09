Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Spielabbruch nach Streit auf Fußballplatz

Recklinghausen (ots)

Bei einem Fußballspiel auf dem Sportplatz Wittenbrink in Dorsten gab es am Sonntagnachmittag unschöne Szenen. Das Spiel musste vorzeitig abgebrochen werden. Gegen 16.30 Uhr war es zu einem Wortgefecht zwischen zwei gegnerischen Spielern der Kreisliga A gekommen. Plötzlich mischte sich ein 24-jähriger Zuschauer aus Dorsten ein, lief selbst aufs Spielfeld und attackierte einen der Spieler. Daraufhin rannten alle Mannschaftsmitglieder und Betreuer beider Mannschaften aufs Spielfeld. Weil die Situation sehr unübersichtlich wurde, brach der Schiedsrichter das Spiel ab. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden drei Spieler (21, 27 und 30 Jahre alt) bei dem Gerangel leicht verletzt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

