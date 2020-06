Polizei Hamburg

POL-HH: 200629-1. Erledigung der Vermisstenfahndung nach Wladimir N.

Hamburg (ots)

Zeit: 15.06.2020, 19:00 Uhr; Ort: Hamburg-Billstedt

Seit dem 18.06.2020 fahndete die Polizei mit einem Lichtbild nach dem 48-jährigen Wladimir N. aus Billstedt. Die Fahndungsmaßnahmen sind inzwischen erledigt.

Auf die gesonderte Pressemitteilung vom 18.06.2020 wird zunächst verwiesen (200618-3.).

Der 48-Jährige wurde bereits am 20.06.2020 in Neugraben angetroffen und in ein Krankenhaus transportiert.

Die Fahndungsmaßnahmen sind damit beendet.

