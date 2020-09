Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Tatverdächtige nach Raub festgenommen

Recklinghausen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 04:00 Uhr, griffen vier Recklinghäuser (16 Jahre und 17 Jahre) einen 17-Jährigen Recklinghäuser im Stadtgarten (Recklinghausen Stadtmitte) körperlich an. Die Tatverdächtigen sollen zunächst einen Streit mit einer Gruppe Jugendlicher provoziert haben und anschließend den 17-Jährigen verletzt haben. Im weiteren Verlauf entwendeten sie zwei Handtaschen und flüchteten in Richtung Innenstadt. Drei der Tatverdächtigen konnten im Nahbereich vorläufig festgenommen werden, der vierte Tatverdächtige wurde von seinem Vater zur Polizeiwache gebracht.

Ein Teil der Beute konnte aufgefunden werden.

Der 17-Jährige wurde bei dem Überfall leichtverletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Andreas Lesch

Telefon: 02361 55 1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell