Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßliche Fahrraddiebe auf frischer Tat ertappt

Stuttgart-Botnang (ots)

Polizeibeamte haben am Sonntagabend (08.08.2021) drei Jugendliche im Alter von 15, 15 und 16 Jahren vorläufig festgenommen, die versucht haben sollen, an der Schumannstraße ein Fahrrad zu stehlen. Ein Zeuge beobachtete die drei, wie sie sich gegen 22.00 Uhr an einem Leihfahrrad zu schaffen machten, das Schloss abrissen und mit dem Fahrrad hinter eine dortige Schule gingen. Dort versuchten sie offenbar, die Wegfahrsperre zu entfernen. Alarmierte Polizeibeamte nahmen daraufhin das Trio nach kurzer Flucht vorläufig fest. Die Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell