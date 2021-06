Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 210608.1 Kiel: Kieler Polizistin stellt Vermisstenfall in ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY" vor

Kiel (ots)

Mittwoch strahlt das ZDF in der Sendung "Aktenzeichen XY" den Fall des vermissten Baris Karabulut aus Bad Bramstedt aus. Im Studio stellt die Kieler Kriminalbeamtin Nina Otto den Fall vor.

Baris Karabulut wird seit März 2019 vermisst. Polizei und Staatsanwaltschaft schließen ein Tötungsdelikt nicht aus. Eine eingerichtete Ermittlungsgruppe führte im vergangenen Jahr mehrere umfangreiche Suchmaßnahmen unter anderem am Nehmser See und in Bad Segeberg durch. Konkrete Hinweise auf den Verbleib des damals 32-Jährigen ergaben sich allerdings nicht. Die Kieler Staatsanwaltschaft lobte eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro aus.

Das ZDF hat in enger Zusammenarbeit mit der Ermittlungsgruppe einen Beitrag gedreht, der am Mittwoch in der Sendung ab 20:15 Uhr ausgestrahlt werden soll. Die Kieler Kriminalbeamtin ist im Studio zu Gast. Hinweise nehmen die Beamten der Ermittlungsgruppe nach wie vor unter der Rufnummer 0431 / 160 3333 entgegen.

Bisherige Pressemeldungen zu dem Thema sind unter folgenden Links abrufbar:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14626/4628464 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14626/4632198 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/4226979 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/4249653 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/4303396 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/4533613

Matthias Arends

